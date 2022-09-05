為實踐聯合國「2030永續發展目標(SDGs)」，提供優良教育及提倡終身學習，台灣港務公司高雄港務分公司、社團法人臺灣港埠協會及高雄市故事媽媽協會共同辦理「說故事培力」，提供學習說故事技巧的課程，建立多元夥伴關係，協力促進永續。

課程由高雄市故事媽媽協會專業師資教導大人說故事的技巧。從認識繪本、學習如何加入角色聲音、手勢或表情，讓說故事的情境更豐富，也更能吸引孩子注意及添加趣味性。

台灣港埠協會理事長、港務公司董事長李賢義表示，透過閱讀，孩子的視野能夠更深、更廣。學齡前的孩童透過父母親說故事共讀，能提升小孩的閱讀素養，還可以帶給孩子持續的正能量影響，從小養成持續學習的習慣與能力，更能促進親子關係融洽。

孩童從聽故事過程中，可以使專注力高度集中，提升學習與記憶，更重要是透過家長的陪伴與分享，可建立出一種與孩子兩人之間獨一無二的親密感。

高雄港務分公司表示，為實踐SDGs，不但提倡終身學習，更積極推動員工托育服務，成立職場互助教保服務中心，透過營造職場友善育兒環境，培養說故事志工，協助員工兼顧工作與家庭的平衡。

同時，高雄港務分公司說，本課程也是公益課程，可讓民眾捐發票學習。課程所募得發票全數由台灣港埠協會轉贈心路基金會，幫助心智障礙孩子能接受早期療育，並促進智能及發展障礙者的發展機會。(記者張雅雲/高雄報導)