工人王男今年4月間施工時，不慎將水排進單親少婦家，竟愛上少婦瘋狂追愛，王密集打電話、簡訊及敲門都無法擄獲美人心，竟侵門踏戶顧廁所、抓狂爬屋頂、施放大龍炮，並恐嚇少婦幼子「給我小心一點，不然叫人打你」。少婦不堪其擾報警，王辯稱，兩人是情侶。台中地檢署依違反《跟騷法》等罪將他起訴，為中檢首件《跟騷法》起訴案。

42歲王男在今年4月間在中市某處工地施工，不慎將水排進少婦住家，少婦留電話號碼給他，要求聯繫後續查看、處理等事宜，豈料，王男竟「煞到」少婦，展開猛烈追求。

少婦是單親媽媽，與1女1子同住，子女都未成年，兒子僅就讀國小。王男自同年6月1日起即採熱線攻勢，密集撥打電話、發送求愛簡訊，少婦均未回應。

王男按捺不住愛慕之意，6月5日直奔少婦家猛力敲門，少婦兒子前來應門，王質問少婦去處，得知正在上廁所後，竟闖進屋，衝到廁所門外喊話，少婦嚇得花容失色，要求他離開，少婦兒子也阻追求行為，王竟握拳怒視恫嚇：「我知道你學校及安親班地點，給我小心一點，不然會叫人打你」。

同年6月10日，王男又跑到少婦家前，猛力敲大門，少婦及子女驚嚇鎖門報警。王男竟在門板上寫下：「我想獨自跟妳聊聊，可以嗎？在上面等妳，禁止帶跟屁蟲」等字，才離開。

王男侵門踏戶騷擾，抓狂爬到屋頂踩踏，還燃放廟會施放的大龍炮，製造巨響、濃煙威力嚇人。少婦及子女不堪其擾報警處理，警調閱少婦通聯及簡訊發現，王在10天內，竟撥打了18通電話、18則求愛簡訊。

王男到案，否認騷擾，辯稱他與少婦是情侶，才會依直打電話、傳簡訊，他對少婦兒子的言行是因患有幻想症，並無恐嚇之意。

檢察官認為，少婦如果同意與王男交往，怎麼可能未回應來電及簡訊，王男也不需要到少婦家騷擾，依恐嚇、違反《跟騷法》及《兒少法》將他起訴，並建請法官加重量刑。