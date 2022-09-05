田壘（左起）、鄭志龍、朱俊翰。（寬宏藝術提供）

賀軍翔。（寬宏藝術提供）

王品澔。（寬宏藝術提供）

金雲。（寬宏藝術提供）

黑鷹隊由張傑程（左起）、金雲、蔡承祐、賀軍翔、王品澔、張庭瑚組成。（寬宏藝術提供）

鄭志龍、田壘、賀軍翔、王品澔、張庭瑚、金雲、蔡承祐等人，今（5日）出席「Champion Star星光籃球對抗賽」記者會，賀軍翔繼《全明星運動會3》後將再次與錢薇娟合作，笑說：「很懷念被罵的感覺」，他透露私下常與同隊的張庭瑚、王品澔一起打球，團隊之間相當有默契，他也自豪投籃準確度高達80％。

擔任「黑鷹」隊長的賀軍翔，將與「白鯊」隊長田壘對抗，是否已感覺到壓力？他笑說是因為年紀大才會成為隊長，壓力的部分當然也有，但一定會想辦法努力克服；身高193公分的「原子少年」金雲，表示第一次看到偶像田壘相當緊張，「小時候都是從電視中看到，這次終於見到本人，而且我第一次有小鳥依人的感覺。」

這次將與籃球國手比賽，會擔心受傷？賀軍翔說10年前曾與林志傑比賽，當時只是輕輕的撞到對方，結果隔天就瘀青，還連續痛了3天，「運動員的厚度、強度真的跟我們不一樣，也可能我那時比較單薄，現在就不會害怕了」。他坦承曾在籃球場上與敵隊發生衝突，甚至傷到臉部，「我那時隔天要去參加Ella婚禮，結果前一晚打球不小心被刮到臉，留下一道傷痕。」

他也透露，2003年出道拍攝第1部偶像劇《七年級生》時，在等戲的空擋與張睿家練習扣籃等動作，不料一個失足竟橫倒落地，導致腰部受傷，經歷半年的修復期才康復，但也留下椎弓解離的後遺症，必須避免彎腰、提重物等動作。

賀軍翔、張庭瑚、王品澔3人都曾參加過《全明星運動會》，這次也有關注《全明星4》，賀軍翔說：「之前有跟製作人討論過3隊賽制，這樣爭冠競爭會更大、更刺激」，他評論本季內容說道，雖然很多年輕選手可以破紀錄，但《全明星》重視的還是團隊默契跟合作。此外他更透露錢薇娟有邀請大家回去探班、培訓學弟妹，只是剛好撞到工作檔期，所以目前還沒機會探班。

「Champion Star星光籃球對抗賽」將於2022年10月15日進攻台北小巨蛋，選手陣容集結熱愛籃球的藝人們與職業球員同場較勁，組成一隊十人的夢幻籃球聯隊陣容。鄭志龍和錢薇娟分掌星光「白鯊」與星光「黑鷹」兩隊，球員包括藝人賀軍翔、王陽明、鄭人碩、李國毅、陳昊森、張庭瑚、傅孟柏、哈孝遠、唐志中、王品澔、蔡承祐、金雲；籃球明星選手包括黃金世代的田壘、楊敬敏，P＋League人氣球星簡浩、林俊吉、李愷諺、陳俊男，以及HBL的超級新秀張傑程、朱俊翰。「Champion Star星光籃球對抗賽」將在9月7日(三)中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票及全國萊爾富、OK便利商店。