金門新增96例COVID-19確診者(統計時間4日0-24時)，累計1萬3494例(含軍人及觀光客等外來確診個案)，約占常住人口20.32％。地區疫情指揮中心宣布，明(6)日起 65歲以上長者接種COVID-19疫苗送500元禮券。

地區指揮中心指出，時序已逐漸進入呼吸道感染如流感、肺炎鏈球菌的高峰季節，現階段地區COVID-19疫苗覆蓋率第1劑已超過9成以上，第2劑也超過8成，第1次追加劑也已達6成，縣府鼓勵鄉親可追加施打流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，對於防範重症都有所幫助。

另為鼓勵長者接種疫苗，自明(6)日起，凡接種COVID-19任一劑疫苗的65歲以上(46年以前出生)長者，將提供衛教品500元禮券，可到金門醫院(電話332875)、金城鎮衛生所(電話325059)、金湖鎮衛生所(電話336662)、金沙鎮衛生所(電話352854)、金寧鄉衛生所(電話325735)、烈嶼鄉衛生所(電話362078)、吾家診所(電話375899)、傅仰賢診所(電話322687)、陳水湖診所(電話321906)、禾心診所(電話322180)、三大診所(電話333995)、安仁診所(電話372065)、健康診所(電話324170)、台大中心診所(電話321688)等院所預約接種，以提升保護力。