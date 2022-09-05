台北市第一殯儀館去留曾是北市選戰熱門話題，無黨籍台北市長參選人黃珊珊稱上任第一件事就是拆一殯，將4580坪的空間綠化還給市民。對此，國民黨北市議員游淑慧5日批評，一殯遷移刻不容緩，空間規畫應從長計議，「做公園是最廉價的政見。」

游淑慧指出，一殯遷移是3任市長的既定政策，這塊精華區域的未來用途，是否就簡化為綠地還須思考，必須思考是否有讓區域或北市更增值的複合用途，畢竟地狹人稠的台北市面積的土地已經很少了。

游淑慧指出，面積1.6公頃的第一殯儀館，目前登記為殯儀館用地，未來如果變更為商業用地，市價將超過百億，就算不規畫為金融或商業專區，也能考慮變成機關或社福用地，甚至整併市府部分單位進駐，設置托嬰、托幼及日照等社福單位，帶動周圍的更新跟發展且能引進人潮，就像當年的信義計畫區，也是從市府大樓開始。

游淑慧認為，目前一殯旁已有佔地6.8公頃的榮星花園，不需要多個1.6公頃的一殯空間來錦上添花，她直言「松機遷移做公園，一殯遷移做公園，這麼多台北市的精華土地除了做公園綠地，沒有其他讓城市加值升級的功能嗎？」一殯遷移刻不容緩，空間規畫應從長計議，更廣泛的從區域跟台北市整體的加值發展來思考。