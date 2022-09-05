全球半導體產業雜音頻傳，近期再傳出因為庫存去化壓力大，成熟製程價格明顯鬆動，台灣晶圓代工廠報價跳水、累計跌幅已跌近2成，衝擊相關個股包括聯電、世界、力積電今(5)日紛紛下挫，其中力積電跌勢最重，終場大跌8.94%收在30.55元，力積電股價自年初7字頭高點一路下挫，今年以來已腰斬，讓持有的股民相當崩潰，有網友則分析力積電跌勢慘重的3大關鍵。

經濟日報引述IC業者說法指出，自7月大陸晶圓代工廠降價逾一成後，台灣業者也守不住價格，傳出報價累計跌幅已達近2成，而且後續還有持續修正議價空間。二線晶圓代工廠受此利空消息影響，聯電終場下挫1.73%收39.8元，世界下跌0.69%收71.5元，力積電跌幅最重慘跌近9%收30.55元。

有網友討論為什麼力積電跌最多？其他網友則表示「因為力積電是二線晶圓裡最沒競爭力的，當然崩最慘」、「聯電還有特殊製程有車用，力積電有啥？」、「力積電被踢除台灣50指數（0050）成分股，當然崩」。

力積電股價重挫，也有網友表示，「黃董要不要挑戰第二次下市」、「相信黃董！趁甜甜價趕快入手」、「黃董救我」、「要等到利空不跌真的要等到天荒地老」。

另外有網友分析半導體股是景氣循環股，晶圓雙雄台積電、聯電難逃衝擊，「認為台積電沒影響的好天真好可愛，這只是剛開始」、「回疫情前的狀態，聯電就只值20元以下」、「報價跳水，怎麼讓我想到海運，半導體=海運？」、「整個台股都景氣循環」。