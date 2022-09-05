民進黨新北市長參選人林佳龍今天針對新北市政府整治五股垃圾山一事，開酸「不要只是雷厲風行去拆違建，一般警察就會做」，對此新北市長侯友宜回應，這問題30年來很多縣市首長都沒有改變，但現在他們願意承擔並拿出具體解決計畫，才讓五股垃圾山改變成為「夏綠地」。

面對林佳龍批評只做表面，未做相關配套，侯友宜說，30年來很多的縣市首長都沒有動手改變，但他們願意承擔並拿出具體解決計畫，齊心協力接受挑戰，也謝謝當地廠商業者共同並肩作戰，展現團結，因為有這股勇氣，才能夠讓五股垃圾山改變成為夏綠地，「現在就是一個進行式，而且是一個完成式，我們接下來還會不斷地往前走」。

至於林佳龍質疑，五股垃圾山只有清理表面，全面清理恐帶來百億成本，還會造成許多工廠員工失業，侯友宜表示，在過程中市府都不斷地協調、溝通、安置，和當地廠商業者一起面對所有問題，改變惡劣環境，也希望在這個地方能永續經營，因此他會讓五股的擴大都市計畫，不斷地往前推動，待都委會同意後，在年底前就會送到內政部。

侯友宜強調，五股變成夏綠地只不過第一部曲，還會有第二部曲，讓五股整個變得更成長、更茁壯，見證永續環境，成為新北市不管是在生活，或是產業，都成為中心亮點。

另外林佳龍將「把新北市變成新的台北市」當作競選口號，侯友宜則沒有正面批評，他闡述自身期許，表示新北市就像是台灣的縮影，人口多、面積大，又在大台北的中心，大家都要想新北好，北台灣好，千萬人共好，因此新北市長一定全力做事。

侯友宜說，今天他們不只是為新北做事，也為北台灣做事，更要創造台灣的奇蹟，因此面對所有的挑戰跟困難，一定會盡所有責任，把事情做好，這才是應有的態度。