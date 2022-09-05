台南市警2分局民權派出所日前發生縣城隍夜衝派出所抓警魂超渡，殉職警5日舉辦告別式，副所長莊民誠為讓同事重新振作，依據民間宗教習俗建議，5日下午到武廟請出關公神像「淨所」，祈求神明保佑同事執勤平安，再請回神像，全程約30分鐘。

殺警奪槍案發生後，民權派出所硬生生少了2名即戰力的警員，警員輪班壓力更大，縱使門口不斷有民眾送來鮮花、卡片加油打氣，警所同事對著滿階梯的鮮花卡片睹物思情，士氣低迷揮之不去，鬱悶難過不斷累積心中，日前縣城隍爺夜巡首度夜衝警所，抓警魂回廟超渡，基層警員內心更不自在。

2名殉職警5日舉辦完公祭告別式，民權所副所長莊民誠未免同事心中起疙瘩，聽從友人建議，決定請神「淨所」，向祀典武廟出借1尊關聖帝君，捧著神像步行到派出所，全所上下繞一圈祈福，祈求關聖帝君保佑同仁未來執勤平安，再請回神明，過程約30分鐘。

莊民誠表示，告別式結束，等於事件告一段落，基層同事總是要重新振作，他才聽從同事的友人建議，「派出所出事，可請神明入所淨化」，才依照習俗請神，關鍵是讓基層同事心安，盼神明保佑同事未來執勤平安。