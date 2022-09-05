台中百貨週年慶9月起登場！其中，中友購物節為了搶攻中秋連假的購物商機，率先於9/8起推出VIP預購會；緊接著，廣三SOGO、大遠百等周年慶活動也將陸續登場，正式點燃台中百貨周年慶促銷戰火！

中友購物節自9/8~9/14開始預購，9/15~9/28正式開打，今年特別邀請知名Youtuber-小貝米漿擔任購物節形象代言人，以小貝米漿獨特的眼光帶領消費者體驗中友購物節的多重抗漲優惠好康。第1重全館滿千送百；第2重超級品牌日加碼送；第3重信用卡刷卡滿額禮；第4重天天狂歡抽金幣、Gogoro電動機車等超級豪禮；第5重SKECHERS會員獨享禮。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年上半年受到疫情攻擊衝擊，營收明顯衰退逾3成，幸好，7、8月暑假期間人潮快速回流、業績迅速升溫，前八月累計營收達到42.4億元，年增達12%；尤其因改裝開幕的6F男裝、9F運動品牌、美食餐廳超市、以及家用業種，目前均呈二位數以上的高成長率。

簡聰政強調，今年中友購物節在促銷贈獎與商品優惠，推出聰明購物抗漲激省方案，商品優惠最低下殺3折，五重超級贈獎，大手筆投入1.8億元的促銷預算，最高回饋率高達23%，同期推出兩大人氣主題活動日本展、庫洛魔法使特展，強力磁吸年輕族群上門。

簡聰政說，中友購物節檔期自9/8起至10/26長達49天，整檔營收目標18.3億元、年增6.03%可期。他說，中友購物節若能順利達成營收目標，今年全年營收有機會挑戰85.5億元，年增17.4%。

此外，中友購物節活動期間，13F大廳分別推出兩大主題「日本美食物產展」、「中友庫洛魔法使特展」。其中，B棟13F「日本美食物產展」集結34家道地的日本美食、伴手禮與工藝品；C棟13F「中友庫洛魔法使特展」，日本超人氣動漫庫洛魔法使，攻佔社群版面的必朝聖景點超大巨型小可、主題造景區、歷代卡牌牆，台灣限定周邊限量販售，讓顧客感受到濃濃的日本風情。

中友購物節多重好禮優惠，第1重滿千送百，9/8~9/28推出化妝品滿2,000送200、全館百貨服飾滿3,000送300、名品/珠寶/大家電滿5,000送500、iStore/法雅客滿1萬送500(以上贈送電子購物券)。

第2重化妝品超級品牌日，9/8~9/18期間，中友家族會員於1F化妝品、2F香水區指定專櫃，當日單櫃累積滿8,000元送200元電子購物券。

第3重18大指定銀行滿額贈送電子商品禮券；第4重購物節狂歡天天抽，包括「30th紀念金幣天天抽」(市價2.5萬元，共7名)，Osim智能背樂樂2+智能腿樂樂2天天抽(市價3.66萬元，共4名)；iRobot Roomba i3掃地機器人天天抽(市價逾2萬元，共10名)、壓軸再抽Gogoro VIVA MIX BELT電動機車(市價近8萬元，1名)。

第5重中友會員獨享禮，推出三波SKECHERS聯名超值好禮每日限量，「SKECHERS真空保溫瓶」、「SKECHERS法蘭絨毯」；金級會員限定：「SKECHERS 2000ml大容量水壺」；此外，特別推出「中友30購物節限定YOYO悠遊卡」市價500元，滿額限量兌換。