光隆實業控股（8916）董事長詹賀博5日在法說會上表示，光隆由羽絨廠成功轉型為成衣廠的效益已開始浮現，上半年營業淨利與稅後淨利雙創同期歷史新高，今年目標戶外機能服飾年成長率超過30％、近一步推升獲利，期待今年獲利挑戰歷史新高。

今年上半年光隆成衣營收比重來到57％，且受惠於上半年成衣事業年增46.6％，營業淨利來到4.3億元，年增163.7％，稅後淨利4.4億元，年增6％，EPS 3元。

對於下半年，光隆樂觀看好出貨動能將持續強勁，成長幅度不亞於上半年，且成衣事業營收比重仍可保持過半以上水準。

詹賀博指出，光隆深耕戶外運動服飾已久，與世界上最有前景的戶外服裝品牌建立合作夥伴關係，深得品牌業者肯定，隨著越來越多品牌業者選擇光隆以生產高階戶外運動服飾，光隆市佔率不斷提升。

訂單能見度已到明年上半年的光隆指出，手中舊有客戶下單量持平；不過，在北美及大洋洲有4~5客新客戶下單，並已陸續試單中。

詹賀博表示，新品牌客戶發展會是光隆未來營運持續成長的一大動能。

在戶外運動風潮興起下，根據Euromonitor所公布的數據，全球戶外服飾到2026年的5年年複合成長率（CAGR）為6.4％，較疫情發生前2007至2019年的3.7％大幅上升，此外，戶外服飾普及率仍低，潛在成長空間相當巨大，光隆看好戶外服飾將成為未來服裝領域的下一個焦點。

為擴充產能，詹賀博表示，將在越南自有工廠擴充10條產線，並爭取協力代工廠再增15~20條產線加入生產。另外，也正規劃在印尼透過策略聯盟〈JV〉或購併的方式建立新的生產基地。

詹賀博預期，光隆今年戶外機能服飾營收將較去年大幅成長逾30％，到2026年成衣營收比重將達到70％，帶動未來5年成衣事業部營收以雙位數幅度成長。