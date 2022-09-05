華航（2610）「皮卡丘彩繪機CI」即將啟程，9月30日安排一日微旅行活動，由桃園機場出發、回程抵達台北松山機場，限量80席座位，12日開放訂位，含稅售票價9,900元～7,700元。皮卡丘彩繪機CI也將於10月2日正式首航台北松山-東京羽田，衝刺粉絲經濟。

A321neo機型的華航皮卡丘彩繪機CI，航班編號CI7616象徵與大家一起出門「去遛一遛」，上午11時自桃園機場起飛，向北往日本方向飛行，途中飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與日本打招呼；華航特別贈送每位搭機旅客100MB機上Wi-Fi，高空打卡零時差，即時分享微旅行的精彩時刻，下午2時30分返抵松山機場。

華航特別加碼9月29日機坪參觀活動，30日微旅行飛行途中還有抽獎活動，最大獎將抽出短程線商務艙來回機票。華航還為每位旅客準備豪華禮包，包括專屬紀念登機證書、寶可夢洗手手印章、機上限定手部清潔香氛禮盒、華航LOGO立體口罩組、Kelly Kiwi筆記本、A321neo飄帶及訂製款不織布提袋等，活動後將再寄贈「皮卡丘彩繪機 CI」模型，吃喝玩樂華航包辦。

華航皮卡丘彩繪機CI結束微旅行後，10月1日停放松山機場展示一日，隔日首航台北松山-東京羽田，今年底前每週五天飛航CI220及CI221往返航班，華航持續規劃皮卡丘彩繪機CI飛往亞洲更多航點。