房地產代銷產業龍頭海悅（2348）今（5）日公告2022年8月合併營收，達4.18億元，較上月與去年同期分別增長22.56％與10.48％；累計1~8月合併營收30.86億元，年增率為2.19％。

海悅表示，台灣本土疫情逐步趨緩，疫苗覆蓋率持續提升，防疫與經濟生活步調並行，帶動海悅8月全台建案接待中心之每週來客人數，已回升至千人以上水平，為刺激買氣，8月推出「千萬購物金圓夢成家計畫」，並受惠首購、首換之自住剛性需求不減，立足全台新建案房市，且中南部房市銷售穩健，

海悅表示，在全台銷售中建案，包括：台北市《帝璟苑》、《聯上澐朗》、《璞真之道》，新北市《大同莊園3》、《和峻樹學院》、《榮馥大苑》、《新莊科達花園》，桃園市《竹城A7甲子園》、《麗晶花園廣場》、《大華首捷》、《青上之河》，新竹縣《誠佳竹科臻邦》，台中市《浩瀚湖濱城》、《元鈞坐忘山》、《林鼎璞玉》、《展谷丰格》，台南市《桂田磐古2》、《湖映白》，與高雄市《國城友樂市》、《國城定潮》、《三發首席大院》等業績挹注下，推升8月合併營收4.18億元，月增22.56％、年增10.48％雙成長。

此外，海悅子公司自建案將推出「台南市新市區新北段10地號土地」開發案，預計十月公開預售。

海悅專注本業，代銷建案佈局全台，其中策略夥伴達麗建設三大指標個案台中市《達麗冶翠》、台南市《松丹達麗》與高雄市《達麗雙子星》合計總銷金額達184億元，目前已啟動或即將公開銷售，除此之外，還有目前已簽約預計推案的建案有，台北市《聯洋南京復興》、《聯上天母》、《三圓台北之星》、《冠德信義BCF》；新北市《新潤青樺》、《宏普中央公園3》；桃園《興富發鉑悅》、《宏普時晴苑》；新竹市《春福大雋》；台中市《慶仁林境》、《由鉅大恆》、《鉅陞台灣隱賦》、《大華縱橫》、《南悅豐映》、《拓建悅見山》；台南市《和紘新東琚》、《浩瀚無極》、《博元南科悅揚》與高雄市《港灣1號院》、《谷樹澄德段》、《郡都One》、《城揚保靖段》、《城揚美東段》等，代銷業務來源無虞，與轉投資及自建案三大營運策略並行，中長期營運穩健。