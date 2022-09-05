甘孜州瀘定縣規模6.8地震相，居民分散至戶外空曠處。（取自央視新聞微博）

甘孜州瀘定縣規模6.8地震相，居民分散至戶外空曠處。（取自央視新聞微博）

根據鳳凰網報導，9月5日下午，甘孜州人民政府新聞辦召開新聞發佈會，通報甘孜州瀘定縣規模6.8地震相關情況。目前地震已導致7人遇難。道路、通訊、房屋等受損情況正在核查中。州級相關部門已派出武警、消防、醫療救治、通訊電力、交通保暢等救援力量635人開展搶險工作。據四川廣播電視順引述四川省地震局指出，據四川瀘定6.8地震災害快速評估專報，此次地震最高烈度達到9度。

另根據央視微博報導，今日12時52分在四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，震央距成都226公里，網友反應成都市區震感明顯，震央20公里內的鄉鎮有磨西鎮、得妥鎮和燕子溝鎮。

報導指出，甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽等7個支隊共530人救援力量立即趕赴開展救援。大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動國家地震應急三級回應。四川省地質災害指揮部辦公室啟動地質災害二級應急回應。四川甘孜州公安局交警支隊也表示，經支隊調度安排後，目前國道318線只准出不准進，保證所有救援通道暢通。

9月5日下午3點50分許，央視總台記者從四川甘孜州新聞辦舉行的發佈會獲悉，四川瀘定縣6.8級地震，造成7人死亡。

地震專家綜合分析認為，近期原震區發生更大地震的可能性不大，餘震活動仍將持續一段時間。截至9月5日15時00分，共記錄到M3.0級及以上餘震3次，其中4.0-4.9級地震1次，3.0-3.9級地震2次。

據大陸央視引述地震專家綜合分析認為，此次瀘定6.8級地震震中位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，為主震－餘震型地震。根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等數據，近期原震區發生更大地震的可能性不大，餘震活動仍將持續一段時間。從現場消息來看，瀘定縣城內沒有明顯的房屋損毀，大部分居民和遊客目前都在相對開闊的地方避險。