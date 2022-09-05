台南知名美食「阿堂鹹粥」9個月內連漲價兩次，引發網路熱議。不過在地台南人、「鳳梨王子」楊宇帆分享，阿堂鹹粥在台南有歷史地位，算是首創「無刺」虱目魚鹹粥，且努力堅持三代以後才能夠掌握話語權，直呼「阿堂就是全台灣最屌的鹹粥」。

楊宇帆在臉書發文表示，阿堂鹹粥的漲幅簡直比房價還驚人，阿堂老闆的回應也是十足老台南店家口氣，什麼原料漲價聽聽就好，網路上都查得到虱目魚價格。

不過楊宇帆指出，其實阿堂在台南有其歷史地位，早期虱目魚粥店家提供有刺、無刺服務，輪切虱目魚吃完會挑出一座小山丘的魚刺，「阿堂算是首創無刺虱目魚鹹粥」。

楊宇帆提到，阿堂因為店址位於正中西區，都是服務當地的士紳，其實原本就不是平民小吃。十年前阿堂雖然貴了一些，但用料也確實澎湃一些，近年來台南成了顯學，阿堂因為好名聲跟地理位置成了觀光排隊名店，他也就不吃了。

楊宇帆透露，其實漲價早已是阿堂的壞習慣，永遠都是最快漲、最敢漲，他看到也是傻眼，但從另一個角度來看，供不應求漲價合理，一間店做到在全台灣這個行業有話語權，「不要說台南啦，阿堂就是全台灣最屌的鹹粥」，這是他們堅持三代下來的成績。

楊宇帆分析，若是其他鹹粥業者應該也會開心，因為阿堂把天花板拉高，讓大家之後價格的彈性空間變大；阿堂漲價可能是貪心，但也好像沒那麼貪，不然以他的生意跟名聲可以再開一間，但阿堂還是堅守本店、經手每一碗鹹粥，這樣的精神，很台南。

楊宇帆認為，阿堂鹹粥三代共同的堅持就是品質，然後成為品牌，進而能夠溢價，「阿堂根本就是所有開店人的偶像」。雖然有人嫌棄沒冷氣、在水溝旁環境不好，但越多討論反而是讓阿堂更多曝光。