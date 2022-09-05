顏正國5日出席公益活動，聊到最近工作近況，他說將要跟網紅含羞草合作拍1部微電影，已赴小琉球、綠島等地取景，全身曬超黑，預計18號開拍。問他之前拍攝《少年吔》鬧陰陽合同，跟合夥人撕破臉、對簿公堂，被提告背信跟詐欺等罪，而今又要開拍是否會害怕舊景重現？

對此顏正國表示不會擔心：「我們每天都要解決問題，跟外行的要用更多方式解決，現在電影也要下映了，應該很快會告一段落，而且基本上不是我找人合作，都是人家找我。我從小就開始拍戲，大多數的時間都在片場，要不就是出事在監獄，我也不知道該找誰做這些事，我閒暇之餘就是創作，沒有時間去認識別人。」

至於顏正國執導和參演的電影《角頭》系列，續作《角頭》影集版已開始準備動工，但他至今還沒有收到演出或者執導筒的邀約，有無施展機會尚未知，是否希望繼續在「角頭宇宙」有一席之地？他僅說：「有當然開心，沒有也為《角頭》加油。」

顏正國表示自己個性是答應了朋友的事就要先做好，與含羞草合作的微電影要先拍完，題材將有別以往，拍攝台灣的海洋生態，「我導兄弟戲就像是吃飯一樣，觀眾朋友也喜歡我拍兄弟電影，但有機會創作小作品，嘗試自己不擅長的東西也很好，總要突破。」