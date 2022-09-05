1名鄭姓男子為公司人資，深夜找女同事到他家樓下求助感情問題，沒想他卻起了色心，邀請女同事上樓後，竟將人抱到沙發上擁抱，不顧對方哭泣將人壓在牆壁旁強吻未果後，又將人抱回沙發，女同事趁他鬆手之際逃跑報案，法官依強制猥褻罪判鄭男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並提供60小時義務勞務。

據判決書指出，新竹1名44歲的鄭姓男子於111年1月時，因為感情問題約女同事小美（化名）於晚間11時許到租屋處大廳見面，小美抵達後他卻改口要小美和他一起上樓，接著他將小美強行抱到沙發，讓小美大腿、屁股緊緊貼著他，還要求小美脫下口罩，將人壓在牆壁旁做勢要強吻小美，不顧小美抗拒、哭泣等，持續將人抱回沙發側抱，後來因為小美持持續哭泣，他才鬆手停止，小美當場逃跑，報警提告。

鄭男辯稱，他確實有將小美公主抱到沙發，並將手放在小美腿上，但他見到小美哭泣後他就放手了，他沒有再次抱住小美，他只有拍小美的背安撫，接著小美就離開了。

法官認為鄭男為了一己私欲竟無視小美拒絕與抵抗，對小美進行強行猥褻等行為，考量鄭男僅是公司人資，又小美同意給鄭男緩刑機會，依強制猥褻罪，處鄭男有期徒刑6月，如易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且諭知鄭男於判決確定後1年內，向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務。