長期投入環境永續的屏東縣春日鄉，於2017年取得低碳永續家園銅級認證後，歷經5年準備與精進，日前更升級獲得銀級認證，成為全縣33鄉鎮市中唯一獲獎。

知悉消息後、春日鄉長柯自強興奮地說，原鄉本來就比平地鄉鎮來得更有優勢，細數鄉內禁伐補償面積全縣最高，更保存完整歷史遺址及原生生態，鄉內也全面更換成LED路燈，加上配合林務局積極造林，所有施政方針都以「春日綠生活」為目標，致力執行各項低碳永續行動項目。

柯自強不諱言，低碳永續早已成為全球顯學，若以此作為觀光賣點，可以想見許多遊客一定會埋單，因此，鄉公所以生態保育為原則，低密度開發、修復老七佳石板屋及浸水營古道，使遊客體驗完全不插電的部落生活，在保育當地資源同時，順勢創造經濟利益。

另外，原鄉交通往返不便，鄉公所透過爭取「推動偏鄉公共運輸計畫」補助，藉由幸福巴士減少私人運具產生的碳排，也讓就醫、就學及採購更加便利；除此之外，屏東縣政府在士文部落集會所設置緊急防災型微電網，成為因地制宜的氣候調節與碳減量設備，並增加用電自由度，成為部落防災後盾。

屏東縣環保局長顏幸苑表示，低碳永續家園細分成90項行動項目，必須從底部堆疊、實踐，才有機會獲得認證；目前春日鄉有半數以上村里已取得銅級認證，全鄉參與率達到100％，此次獲得殊榮可說實至名歸。

顏幸苑認為，在2050年淨零排放願景下，綠色生活至關重要，打造低碳永續城市，需要公、私、產、學及民眾共同努力，深耕至生活態度，全民減碳才有機會達成，春日鄉已經立下最好典範。