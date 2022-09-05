國民黨桃園市長張善政在宏碁任職時期的農委會研究案屢遭綠營攻擊，對於農委會態度曖昧不明像是配合在打烏賊戰，張善政說，有這個可能但不希望是這樣子，有規畫將開記者會開直球對決民進黨及周刊的抹黑。他也再次提到對手民進黨鄭運鵬無法靠裝可愛這點來當市長，自己這陣子勤走基層，在藍營市議員及朋友協助下了解桃園市政，所提出的政見都是百分之百。

張善政上廣播節目專訪時提到研究案是在扁政府時期驗收，但綠營立委王定宇說，這3年的報告審查驗收都是在馬政府，張善政回應，第一點當年在做這個計畫時，跟國民黨或是民進黨都沒有任何關係，他跟國民黨是在2012年馬英九請他擔任政委的時候才開始，所以在做這計畫時沒有任何政黨色彩，沒有必要去扯藍營、綠營對於這個計畫有沒有暗中資助等，這是過慮了。第二點這計畫是3年計畫，第一年宏碁投標，第2年、第3年續約是靠前一年成果審查，因為結果分數符合規定才能通過審查續約。

至於綠委酸張善政團隊曾赴澳洲考察農業，反倒像是在考察交通，他則說，當初計畫的經費後來報帳都可以查到，而澳洲是一個農業自動化、非常先進的國家，去那邊考察取經，成果也都寫在報告裡面。

張善政也說，對於他所提出的政見，桃園市政府有一套三部曲的SOP，第1步說市政府已經都在做了，第2步說這個政策了無新意，第3步說張善政對桃園還是不了解。他強調，這一陣子包括所有議員、朋友給很多在地政策建議，讓他對桃園市政的建設了解深度是越來越夠的，他的政見是百分之百且有深度，對於綠營一貫的攻擊他也已經習慣，對手的SOP也是了無新意。