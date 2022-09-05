離開台灣後，超級颱風軒嵐諾即將撲向日本與韓國地區。日本豐田汽車已宣布位於福岡的車廠將停工。同時，韓國的核電廠與當地不少企業，相繼都在進行防颱準備。

因應這個強颱不懷善意的到來，位於韓國第2大城釜山附近的古里(Kori)核電廠，有3座反應爐的運行功率，已大幅降至30%以下。依照氣象圖，濟州島將首當其衝，軒嵐諾將北上一路橫掃釜山，與附近的工業大城蔚山。

除了浦項鋼鐵考慮將關閉部分在浦項地區的煉鋼廠以外，韓國造船以及大宇造船這兩家造船廠5日也正在討論，是否在強颱侵襲時暫停施工。其實，從軒嵐諾在8月成形已來，亞洲多個港口、飛機航班以及學校上課等都受到影響。

上海主要港口洋山港碼頭被迫暫時關閉，韓國釜山以及蔚山港也同樣暫停作業。至於大韓航空以及韓亞航空，5日與6日都取消超過170多條國內航線飛行。日本沖繩機場也取消民航機起降。

這個超級強颱應該比1959年的莎拉(Sarah)更具破壞性，首爾5日上午時，軒嵐諾正以每小時24公里的速度北移，距離濟州島西南偏南處約400 公里，根據韓國氣象廳。根據美國聯合颱風警報中心(JTWC)數據，此大風暴強度每小時約204公里，最大瞬間風速每小時也逼近250公里。

韓國最大煉油廠SK Innovation已不讓油輪駛入蔚山港，並確保工廠內的備用電源供應無虞，公司發言人說。同時，韓國煉油業者GS Caltex表示，已將船舶停靠在安全區域。化學大廠LG Chem也說，根據緊急措施，正加強監控麗水以及蔚山工廠的安全。

韓國國有的韓國電力公司，在這個超級颱風還沒來之前，趕緊將古里核電廠的運行功率大降，就是擔心年紀已經不小的機組，受不了軒嵐諾的折磨，屆時突然發生意外事故。