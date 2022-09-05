世界衛生組織（WHO）已經香腸、臘肉等加工肉品列為一級致癌物，但民眾仍想吃有何解決之道？營養師表示，研究指出，加工肉品、紅肉會增加罹患大腸癌的風險，但民眾飲食除了增加蔬果外，有個有效防癌的秘密武器，就是大蒜，因此料理中常出現蒜片、蒜泥等是有其道理的。

營養師宋明樺於其臉書上表示，「加工肉品」列為一級致癌物，（已有充分證據顯示此類食物對人類致癌），紅肉則被列為2A級致癌物（即很可能對人體產生致癌的物質或混合物）。

宋明樺表示，國際癌症研究總署（IARC）指出，加工肉品及紅肉的攝取量與罹患大腸癌的風險有劑量效應關係，每天食用50克的加工肉品會增加18% 罹患大腸癌的風險，但是台灣人每天飲食普遍還是會出現各類紅肉，而紅肉有膽鹼與左旋肉鹼，這2種物質會被腸道微生物中某些細菌轉化為三甲胺，然後通過腸壁被吸收，轉運到肝臟催化成氧化代謝成三甲胺氧化物，「研究顯示，三甲胺氧化物與大腸直腸癌發生率有其相關性。」

宋明樺表示，為了避免大腸直腸癌上身，飲食中除了增加蔬果的攝取量，以降低降低三甲胺氧化物的產生之外，其實還有一個秘密武器即為「大蒜」，「因此某些料裡的搭配不是沒有原因的，例如蒜泥白肉、香腸配生大蒜、牛排配蒜片。」因此她建議，愛吃大蒜的民眾，下次吃紅肉時不妨多加點蒜味。