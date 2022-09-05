日本49歲諧星井戶田潤今(5)日上午宣布相差19歲的婚訊，對象是身高168cm辣模「蜂谷晏海」，2016年時奪下地球小姐冠軍，還代表日本對外參賽，讓各界紛紛恭喜他有好姻緣；不過這其實是第二段婚姻，他的首任妻子是女星安達祐實，當時交往5個月就奉女結婚，維持3年卻火速分開，如今才遇到對的人。

井戶田潤今天在節目中宣布，再婚身高168cm辣模蜂谷晏海，據悉兩人是在2013年的熟人聯誼上認識，隔年井戶田潤主動追求，還約對方去兜風、聚餐聊天；井戶田潤透露，他很喜歡蜂谷的開朗個性，雙方磁場也很合得來，因此決定開啟8年的愛情長跑，甚至結婚登記當下已經同居。

井戶田潤凌晨5分去戶政登記，不過相比之下男方顯得很冷靜。(圖/井戶田潤 Youtube)

井戶田潤說，他在某晚載蜂谷去兜風，到彩虹大橋時開到最美的夜景處，隨即向女方開口「請和我結婚」，愛情便修成正果；而在結婚當天，井戶田潤也在Youtube公布登記結婚過程，不過井戶臉上表情比蜂谷冷靜許多，讓女方忍不住問道：「好緊張喔，你怎麼那麼冷靜啊？因為是再婚嗎？」 讓他尷尬無比。

井戶田潤的首段婚姻是在2005年，對象是有最強童顏之稱的安達祐實，兩人認識僅5個月就奉女成婚，跌破所有人的眼鏡，結果才3年就宣布離婚，女方也在2014年嫁給合作過的攝影師桑島智輝，如今井戶田潤也找到最佳老婆，雙方都有好的情感歸宿。