台積電高雄廠進駐楠梓產業園區，而首家供應鏈三福氣體高科廠今（5）日舉辦動土典禮。（柯宗緯翻攝）

台積電高雄廠進駐楠梓產業園區，而首家供應鏈三福氣體高科廠今（5）日舉辦動土典禮。（柯宗緯翻攝）

台積電高雄廠進駐楠梓產業園區，而首家供應鏈三福氣體高科廠今（5）日舉辦動土典禮，初步將砸270億興建5座大型空氣分離廠，其中第1座配合台積電計畫於明年9月投入營運，未來也將持續投資高雄，跨入綠能、航太等產業。

三福氣體公司今在楠梓產業園區舉辦高科廠新建工程動土典禮，委由港威營造進行廠辦營建工程，邀請經濟部次長曾文生、高市副市長羅達生等中央地方機關首長與會，祈求工程順利平安。

三福氣體總經理呂永正指出，Air Products三福氣體為美國公司，全球有2萬名員工，成立已82年，全球營業額3000億台幣，專精高純度氣體生產及發展，全球前幾大電子廠如台積電等都是合作客戶。

呂永正表示，三福因應台積電進駐楠梓產業園區，將至少投資270億，興建5座大型的空氣分離廠，工程委由港威營造興建，完工後將為台積電的晶圓廠，提供超高純度氮氣、氧氣、氬氣及氫氣，「與護國神山一起成長」，未來將持續投入綠能、航太等產業，投資額只會愈多。

羅達生指出，三福是台積電在楠梓產業園區設廠後，第一家跟著園區內設廠的供應商夥伴，未來隨著半導體S廊帶逐漸成形，期待有愈來愈多的半導體相關廠商落地高雄。

曾文生致詞時提到，三福在國外投資是以「國家」為單位，而在台灣蓋廠是以「城市」為單位，三福這幾年在台投資，創下投資密度最快紀錄。氣體廠對石化產業很重要，今天氣體廠在高雄煉油廠原址再生，代表做了產業翻轉，希望為高雄未來發展帶來更多正面影響。