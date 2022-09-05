女歌手彭佳慧嗓音渾厚，充滿爆發力，總能以歌聲療癒歌迷的心靈，2016年以《大齡女子》專輯奪下第27屆金曲獎最佳國語女歌手獎，演唱實力堅強，近期徐若瑄在台北小巨蛋舉行演唱會，彭佳慧作為嘉賓和徐若瑄同台合唱，行程滿檔的彭佳慧還要準備自己的小巨蛋演唱會，不料她突然在facebook曬出檢驗照表示泌尿道發炎，讓不少粉絲擔心。

彭佳慧今（5）日無奈發文：「這……泌尿道又發炎了」，她到醫院檢查，醫生給的建議是不要熬夜、不要憋尿、多喝水、壓力不要太大，她曾發炎過，這次已經有面對病況的經驗，自嘲地在Hashtag加上一行「好的我知道了這些我都知道」，彭佳慧透露有到醫院做詳細檢查，照了超音波後確定膀胱跟腎臟完全沒有問題，算是不幸中的大幸，只要吃藥就會痊癒，她以自身為例提醒大家「女生婦科要顧好太重要了」。

彭佳慧自曝泌尿道發炎。（圖／彭佳慧facebook）

照片是彭佳慧排出的尿液，顏色相當嚇人，宛如粉紅色蔓越莓汁，讓許多粉絲擔憂她的健康狀況，歌手好友許富凱留言：「哎呀！姐保重啊」、黃子佼也提醒：「那天V姐才提醒」、方馨留言：「Dear 歌后乖乖吃藥，很快就會恢復的」；粉絲們也嚇壞驚呼：「這是尿嗎」、「看起來就好嚴重的顏色」、「這是血尿嗎？請多休息，好好愛護自己身體」，有相同病況的粉絲建議：「一定要顧好~有一次發炎~就很容易因生活上的壓力或是抵抗力下降反覆發生」。