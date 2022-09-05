萬眾期待的華航「皮卡丘彩繪機 CI」即將啟程！為了讓民眾更貼近寶可夢，華航於 9 月 30 日安排「皮卡丘彩繪機 CI」一日微旅行活動，由桃園機場出發、回程抵達台北松山機場，限量 80 席座位， 9 月 12 日開放訂位。「皮卡丘彩繪機 CI」也將於 10 月 2 日正式首航台北松山-東京羽田，與寶可夢的粉絲相見歡。

A321neo 機型的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，微旅行航班編號 CI7616，象徵與大家一起出門「去遛一遛」，上午 11 時自桃園機場起飛，向北往日本方向飛行，途中飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與日本打招呼；華航特別贈送每位搭機旅客 100MB 機上 Wi-Fi，高空打卡零時差，即時與親朋好友分享微旅行的精彩時刻；下午 2 時 30 分返抵松山機場，歡樂賦歸。

旅客除了可在 9 月 30 日搭乘最新亮相的彩繪機，華航特別加碼 9 月 29 日機坪參觀活動，旅客可以提前與彩繪機近距離接觸。此外，微旅行飛行途中還有抽獎活動，最大獎將抽出短程線商務艙來回機票。華航還為每位旅客準備豪華禮包，內容包括專屬紀念登機證書、寶可夢洗手手印章、機上限定手部清潔香氛禮盒、華航 LOGO 立體口罩組、Kelly Kiwi 筆記本、A321neo 飄帶及訂製款不織布提袋等多項精美禮品一次蒐集，活動後將再寄贈「皮卡丘彩繪機 CI」模型，吃喝玩樂華航包辦。

微旅行限量 80 席座位將在 9 月 12 日上午 10 時開賣，含稅售價靠窗位 TWD 9900 元、走道位 TWD 8800 元、中間位 TWD 7700 元。華航也與諾富特飯店合作，提供 9 月 29 日至 9 月 30 日訂房超優惠價格，標準雙人客房（含早餐）一晚特價 TWD 2588元。

華航響應 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神，此次特別邀請醫護團體參加微旅行活動同樂，體驗華航最新客機 A321neo，感謝疫情期間防疫英雄不辭辛勞，堅守崗位守護大眾的健康。華航也宣布，微旅行售票收入將全數捐予公益團體，回饋社會、落實企業社會責任。

華航「皮卡丘彩繪機CI」結束微旅行後，10 月 1 日停放松山機場展示一日，歡迎大小朋友到松山機場觀景台，一睹寶可夢在 A321neo 上的迷人風采，留下與彩繪機最有創意的合影。「皮卡丘彩繪機 CI」將於 10 月 2 日首航台北松山-東京羽田，2022 年 12 月 31 日前每週五天飛航 CI220 及 CI221 往返航班；華航未來也持續規劃「皮卡丘彩繪機CI」飛往亞洲更多航點，與寶可夢的粉絲一同飛翔世界。