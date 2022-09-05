台灣爭取國際支持 法國院士皮特：世界更需要台灣 。(總統府提供)

蔡英文總統今天接見法國法蘭西學院院士皮特訪問團表示，此刻是臺法關係的重要里程碑，在這個威權主義擴張的時刻，她相信，共享自由民主價值的臺灣與法國，在各領域都會持續加強合作。皮特回應，他知道臺灣在其地緣政治情勢下，需要民主國家的支持，但因為臺灣的自由、創意、和樂觀進取，「世界更需要臺灣」。

蔡英文今天頒授皮特「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其長年深耕臺法文化交流之卓著貢獻，也感謝皮特從2017年擔任「臺法文化獎」評審團主席以來，不僅讓「臺法文化獎」發掘更多傑出得獎人選，也鼓勵更多歐洲人士，投入研究臺灣文化。

蔡英文指出，法蘭西學院是法國最高學術機構，院士們更有著「不朽者」的稱號。回顧1996年，臺灣舉行第一次總統直選，中國在臺灣海峽進行飛彈試射，企圖威脅臺灣的民主，是臺灣國際情勢動盪的一年。也就在這一年，法蘭西學院人文政治科學院發揮以文化對抗強權的精神，用行動支持臺灣，與臺灣共同成立「臺法文化獎」。

她說，這是法蘭西學院人文政治科學院第一項、也是唯一與外國國家機構所簽訂的獎項，每一位得主對於臺法文化交流都有卓越貢獻。像是法國人類學家猶安娜‧高葛蘭投入臺東卑南族的研究，長達30多年，並且協助保存語言，所編纂的《卑南語／英語字典》，不但是史上第一部，也成為卑南語傳承的重要依據。

蔡英文表示，透過「臺法文化獎」，我們表揚學術及藝術工作者的貢獻，也感謝所有支持這個獎項的人士，皮特就是當中的關鍵人物，從2017年擔任「臺法文化獎」評審團主席以來，因為他的堅持和努力，「臺法文化獎」發掘更多傑出得獎人選，讓他們的成果被看見，也鼓勵更多歐洲人士，投入研究臺灣文化。

她強調，正因為有各位院士的支持，現在，臺法文化交流，不論在電影、漫畫、科技藝術或表演藝術領域，都越來越緊密。透過頒授皮特「大綬卿雲勳章」，感謝皮特的付出，也將臺法文化交流的成果，獻給不朽、獻給每一位努力的夥伴、獻給所有臺灣和法國人民。

蔡英文認為，這是臺法關係的重要里程碑，而在這個威權主義擴張的時刻，她相信，共享自由民主價值的臺灣與法國，不只是在文化交流，在各領域都會持續加強合作，一起為世界的和平繁榮及民主自由做出更多貢獻。她期待與院士們一起繼續努力，讓臺法關係不斷深化發展。

皮特致詞時表示，他目前服務的人文政治科學院為法蘭西學院的五大部門之一，在法國總統的支持下，是一個獨立思考、自由自主的學術組織。他的前任—前法國總理皮耶·麥斯邁非常高瞻遠矚，在擔任學院終身祕書時，勇敢地在1996年於學院成立「臺法文化基金」，至今已經超過四分之一世紀。

皮耶·麥斯邁與已故的前總統李登輝維持良好關係，並與現在文化部的前身—文建會，建立合作管道。自此，雙方明確堅定以自由精神作為方針，各自代表自己的國家與領導人，於政治、經濟、社會和國際關係領域，提供協助和改革。一同成立這個基金，更是雙方堅定表明，確信中華民國於國際舞台的存在權利。

皮特認為，中華民國臺灣有在國際舞台存在的權利，就在此合作精神下，前總理每次都親自主持「臺法文化獎」頒獎典禮，就如其繼任者以及他個人一樣。20年前，於2002年9月，麥斯邁更拜訪臺灣，於總統府拜會前總統陳水扁。

皮特表示，「臺法文化基金」持續推動在兩國之間的根本任務，捍衛人權與民主政治、提倡學術研究發展，並推動文學及真正的自由藝術。他們欽佩臺灣模式，臺灣促成不同國家、經濟體和文化之間的對話，並開創華人文化的開放典範。

他說，知道臺灣在其地緣政治情勢下，需要民主國家的支持，但也容許他強調，因為「臺灣的自由、臺灣的創意、臺灣的樂觀進取，世界更需要臺灣」。