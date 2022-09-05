民眾黨桃園市長參選人賴香伶5日出席銀髮人才服務據點開幕活動，將比照「青創孵化器」推動「銀創孵化器」，鼓勵銀髮長輩創業。(蔡依珍攝)

民眾黨桃園市長參選人賴香伶5日出席銀髮人才服務據點開幕活動，批評桃園推動社宅牛步，規畫6000戶只完成24％，她也提到除推出「一站一社宅」政見，也直指中高齡就業有薪資過高、管理不易等隱形天花板，除透過專責一站式服務提供協助，也要鼓勵企業敞開大門聘用中高齡，更重要的是比照「青創孵化器」推動「銀創孵化器」，鼓勵銀髮長輩創業。

桃園首處銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」5日在中路一號社宅啟用，民眾黨立委賴香伶受邀出席，她指出桃園市原本規畫6000戶社會住宅，到目前只完成1500多戶、約24％，「這速度太慢、進度真的落後了！」

賴香伶說，大家期待用社會住宅改善高房價和住屋成本問題，她在社宅政策提出一站一社宅，要以TOD的模式在大眾運輸系統附近，現在就可以先覓地處理社宅的興建，另外也要採取包租代管和自己訂定囤房稅讓餘屋釋出，用餘屋數量彌補興建速度的不足，這樣才能抑制年輕人望屋興嘆，居住正義一直備受質疑的狀況。

賴香伶也就自己在台北市勞動局長服務的經驗，樂見社宅裡設置銀髮就業站，強調一站式的服務對於中高齡就業很重要，過去她在北市也推過銀髮人才資源中心、銀髮就業服務站，專責的一站式服務不管是企業徵才或相關補助措施，可以讓中高齡就近取得協助，是政府解決中高齡失業很好的模式，銀髮就業需要的是「企業敞開大門、不要有年齡歧視」，更希望他們的專業透過政府相關機制加值後，企業可以找到很好的人才，數度表示銀髮人才是社會很重要的資源，未來若入主市府，會成立就業招商發展委員會，評估企業用人的需求及現在勞工需要的職業訓練的技能提升。

賴香伶也提到，就業市場裡年齡確實是一個隱形天花板，第一中高齡求職者受限年紀，許多企業在薪資協議上都會用面議或面洽，不過現在法律已經規定4萬元以下要公布，所以大家對薪資的部分不應該用過去刻板印象來看，第二很多人歸咎於管理文化，普遍認為年輕人比較沒經驗好管理，其實只要善用中高齡的經驗，建立彼此溝通的平台，就不會有所謂年齡高、比較有經驗的人就比較難管的問題，但她不否認這是隱形天花板裡面最難的地方。

「銀創更應該是我們桃園市可以開展的地方！」賴香伶也說，很多中高齡者其實也有創業上的需求，尋求事業的第二春，所以她要將青創模式引導到銀髮創業，桃園幅員廣大有各種資源和地理環境上的多元性，有很多創業模式可以引入，所以桃園可以變成銀髮再就業或中高齡事業二春很好的實驗場地，所以桃園不僅要「青創孵化器」更要有「銀創孵化器」。