富邦悍將洋投羅力今天迎來生涯「最後一舞」，從義大犀牛時期就與他當隊友的高國輝當時在二軍聽聞他要引退的消息沒有太意外，「他也許有自己的考量，支持他的決定。」他認為，球員能夠獲得球團為他舉辦引退儀式是很大的榮幸與讚美。

高國輝從2015年義大時期開始與羅力當隊友，雖然兩人私下不會有太多私交，但他認為羅力在場上是很好的隊友，「場上會想辦法cover隊友失誤，主動去鼓勵大家，想辦法把那局守起來。」

高國輝也提到，之前球隊遇到連戰時，牛棚消耗可能會比較多，就算當天羅力的用球數已近百球，教練問他要不要休息時他會為了減低牛棚負擔，吃下更多局數。

至於與羅力之間最有趣的互動，就是9年前一次記錯球數、以為保送被羅力叫回來後開轟，高國輝至今仍留下深刻印象，甚至連主播、球評講的話都倒背如流，「現在的秘書長楊老師說：『早知道就讓他跑（台語）』、『還是要走啦，不要叫我don’t go』。」

高國輝認為，球團願意幫球員辦引退賽事很大的榮譽與讚美，代表你為球隊付出很多心血，所以才會有像是背號退休這種待遇。

這個月將滿37歲的高國輝是否有想過之後自己的引退儀式，他開玩笑的說：「如果我有引退賽的話，希望每個投手都是『直球對決』，但其他人沒有喔！只有我。」不過他強調，這樣的情況還是要視球隊當下戰績，時機對了就可以。