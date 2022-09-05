桃園市永安漁港需時常辦理疏浚才能維持港口及航道水深，確保漁船出入安全，桃園市政府計畫在港區北側興建圍堤作為漁港疏浚土砂堆置場，不僅可解決漁港疏浚砂土處置問題，也可形成新生地串聯漁港北邊北岸濱海遊憩區，預計圍築新生地面積約4.3公頃，工程5日開工預計2024年完工。

市長鄭文燦表示，永安漁港每年需編列4000萬元經費疏浚，以保障船隻進出航道安全，為有效解決疏浚土方棄置問題，並提升永安漁港觀光休閒環境，市府辦理「永安漁港北岸整體改善計畫」，先後完成整體規畫、可行性評估及環境影響評估，此工程在漁港區域範圍內圍築海堤，收容漁港疏浚土方，達成「就地疏浚、就地處理」的目標，預估可提供堆置疏浚土方22萬立方公尺，打造約4.3公頃的海埔新生地，將來可規畫停車場或其他用途。

鄭文燦也說，市府海岸管理工程處正在進行綠色隧道翻修，並規畫長約2公里的「後湖逐浪天梯計畫」，總工程經費約2億4000萬元，預計今年10月開工，特殊的設計可讓遊客在海邊聆聽海浪拍打所發出的樂聲。另外，市府也發展「後湖溪親水園區」，打造泛舟低碳旅遊景點，相信未來後湖溪泛舟、逐浪天梯及永安海螺文化體驗園區等，將成為永安漁港北岸重要的觀光旅遊景點。