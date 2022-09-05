台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋已有93年歷史，因年久失修及環境侵害而損壞，台南市文化資產管理處費時逾2年展開橋體與橋墩修復工程，5月28日竣工，目前驗收中，台南市長黃偉哲視察提及渡槽橋的夕陽西照很漂亮，整修完成後將成為民眾旅遊打卡的新景點。

曾文溪渡槽橋構築於日本政府時期，在過去，市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋上方是給人車通行，下方則是把嘉南大圳的水由溪北運輸到溪南的，具有「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，對台灣農業、南北交通、經濟發展有重要貢獻。

黃偉哲視察工程驗收情形，除慰勉修復團隊、聽取簡報，並現地檢視修復工程品質。他表示，整修後的渡槽橋兼具文化歷史及觀光意義，將成為遊客欣賞夕陽美景的新拍照景點。

台南市文化局表示，市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，是嘉南大圳水利系統當中規模最大的一座輸水渡槽橋。渡槽橋採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架鋼梁水槽，使用鉚釘接合。

曾文溪渡槽橋修復工程總經費為5200萬元，其中文化部補助3640萬元，市府自籌1560萬元，結合周邊已完成的景觀工程，提供民眾尋跡探訪，認識嘉南大圳故事的新景點。

今年秋天登場的2022台南國際音樂節，將在10月15日在曾文溪渡槽橋舉辦，渡槽橋將化身為穿越時空的懷舊老街，有古玩、懷舊零嘴糕餅、穿著旗袍的人穿梭而過，再搭配上二戰後流行的爵士樂，復古又浪漫。