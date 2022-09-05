中國人民銀行行長劉國強5日在國新辦記者會上表示，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌、不透支未來。他還說，要保障房地產合理融資需求，合理支持自住和改善性住房需求。依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持，促進平台經濟健康持續發展。

中國網報導，國新辦5日舉行大陸國務院政策例行吹風會，包括人行、財政部、商務部、國家發改委等部門負責人介紹穩經濟一攬子政策的實施情況。

劉國強在會上表示，下一步要進一步發揮貸款市場報價利率指導性作用和存款利率市場化調整機制的作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導到貸款端，降低企業融資和個人信貸的成本。

此外，要加大重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業的支持。用好支農支小再貸款，落實好支持煤炭清潔高效利用、科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款和普惠小微貸款支持工具、碳減排支援工具。繼續對小微企業和個體工商戶、貨車司機貸款及受疫情影響的個人住房與消費貸款等實施延期還本付息。

他還說，下階段，人行將實施好穩健的貨幣政策，加力鞏固經濟恢復發展基礎，不搞大水漫灌、不透支未來。