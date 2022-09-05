無人機拍下該漁船疑似近岸違規拖網捕魚畫面，後續將相關資料函送主管機關裁處。(第三岸巡隊提供)

無人機拍下該漁船疑似近岸違規拖網捕魚畫面，後續將相關資料函送主管機關裁處。(第三岸巡隊提供)

漁船近岸違規搶漁獲 海巡無人機蒐證建功

大陸以無人機侵擾金門！海巡署第四（中彰）巡防區指揮部，昨日11時由雷達操作員主動發現，台中高美溼地前方海域有漁船，疑似於3浬內違規拖網作業；海巡署中部分署第三岸巡隊旋即派遣UAV無人機區隊前往蒐證，後續將相關資料函送主管機關裁處。

海巡署指出，4日上午11時正值軒蘭諾颱風離境不久，沿海漁獲量易增多，致有多艘漁船出港搶漁獲。第四巡防區雷達操作員執行勤務時，發現漁船「新Ｏ勝」在高美溼地前方海域，疑似有3浬內近岸違規拖網情形。

第三岸巡隊UAV無人機區隊接獲通報後，立即派遣無人機至現場蒐證，並拍下該漁船疑似近岸違規拖網捕魚畫面，後續將相關資料函送主管機關裁處。

第三岸巡隊表示：UAV無人機區隊發揮機動及科技蒐證的特性，同時對近海偵蒐勤務具彈性，且有效迅速應處，協助打擊海上違規作業漁船，積極保護海洋生態及資源。海巡署呼籲，民眾如於海域岸際發現不法，可撥打「118」服務專線，海巡署將迅速前往處理。