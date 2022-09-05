大陸四川省甘孜州瀘定縣今（5）日中午12時52分發生規模6.8地震，震源深度16公里，當地已啟動二級地震響應。本次地震已致7人遇難、四川數條道路坍方，另有部分地區出現電網受損與通信中斷狀況。目前道路、通訊、房屋等受損情況仍在核查盤點當中。

據陸媒「川觀新聞」所更新的消息，交通設施受損方面，截至15時，通往震央磨西鎮的3條公路有多處塌方，現正緊急搶通中。

G318線（大陸國道）瀘定縣至磨西鎮方向，瀘定縣城至甘谷地在大壩（小地名）處有較大塌方，目前已搶通三分之一。

經初步排查，甘孜州境內S217線（四川省道）快速通道，由瀘定縣城至磨西鎮方向有4處塌方阻斷，雅安市境內石棉縣至海螺溝大橋方向已發現8處塌方阻斷點，正在向震央方向繼續排查。

此外，興建中的瀘定至石棉高速公路，是距離震央最近的高速公路建設項目，地震致施工地區多處房屋開裂，石棉境內TJ7標撒拉池溝施工一處便道垮塌。

中國鐵路成都局集團公司稍早表示，為確保旅客運輸安全，鐵路部門已迅速啟動應急預案，緊急封鎖有震感的區段線路，全面巡檢行車設備，排查安全隱患。受此影響，部分列車將不同程度晚點。

地震也損害部分地區電力及通信設施。雅安漢源縣境內宜東鎮三交鄉（與瀘定交界）部分電網設施受損。此外，海螺溝景區和燕子溝景區運輸企業暫時通信中斷。

目前相關部門已派出武警、消防、醫療救治、通訊電力、交通保暢等救援力量開展搶救工作。

據報導，此次地震有感範圍廣、震感強度大，有感範圍主要集中在四川省，重慶市、雲南省、陝西省、貴州省等地亦有震感報告。據網友表示，震央附近出現建築物受損、牆體開裂、家具位移等情況。

報導稱，瀘定縣城震撼強烈，市民紛紛出門到空曠處避震。據現場觀測，目前城區建築暫無大礙，各鄉鎮受災情況正在收集中。