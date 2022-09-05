大陸西北工業大學傳出遭受美國國家安全局的網路攻擊，並針對中國的網路目標實施上萬次的惡意網路攻擊。對此，大陸外交部發言人毛寧5日在記者會上表示，美方的行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人資訊安全，對此強烈譴責，要求美方作出解釋，並立即停止不法行為。

大陸國家電腦病毒應急處理中心和360公司日前分別發布了關於西北工業大學遭受美國國家安全局網路攻擊的調查報告，顯示該局下屬的特定入侵行動辦公室針對中國的網路目標實施了上萬次的惡意網路攻擊。

「你提到的調查報告揭露了美國政府對中國進行網路攻擊的又一個實例」，毛寧說，根據大陸國家電腦病毒應急處理中心和360公司聯合技術團隊的技術分析和跟蹤溯源，美國國家安全局對中國實施網路攻擊和資料竊密的證據鏈清晰完整，涉及在美國國內對中國直接發起網路攻擊的人員13名，以及為構建網路攻擊環境，而與美國電信運營商簽訂合同60多份，電子文件170餘份。

毛寧指出，報告顯示，美方先後使用41種私人網路攻擊武器裝備，對西北工業大學發起攻擊竊密行動上千次，竊取了一批核心技術資料。美方還長期對中國的手機使用者進行無差別語言監聽，非法竊取手機使用者的簡訊內容，並對其無線定位。美方的行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人資訊安全。中方對此強烈譴責，要求美方做出解釋，並立即停止不法行為。

毛寧強調，網路空間安全是世界各國面臨的共同問題，作為擁有最強大網路技術實力的國家，美國應該立即停止利用自身優勢對他國進行竊密和攻擊，以負責任的態度參與全球網路空間治理，為維護網路安全發揮建設性作用。