9月7日進入24節氣中的「白露」，象徵時節逐漸轉陰，天氣開始轉涼，對此小孟老師在臉書粉專發文分享，白露的6大禁忌，包括穿衣不宜裸露、忌過度運動、睡覺冷氣不宜調太低等，並點名生肖屬蛇、虎者當天大沖煞，出遠門務必注意安全。

1.穿衣不宜裸露

白露之後天氣轉涼，所以穿著不宜裸露，以免感冒著涼。

2.禁喝冰水

白露象徵天氣將漸漸轉涼，因此不宜喝過多冰水，否則容易造成頭暈發冷，寒氣過重。

3.忌過度運動

天氣轉涼毛細孔也跟著變小，倘若這個時候過度運動，容易造成氣血循環不好，身體不易代謝，進而影響健康。

4.睡覺冷氣不宜調太低

白露之後天氣不再那麼炎熱，因此睡覺時冷氣溫度不宜調太低，否則寒氣過強，容易流鼻水、鼻塞、手腳冰冷。

5.忌夜晚不蓋被

白露轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋棉被，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。

6. 生肖蛇、虎沖煞

白露當天生肖蛇與生肖虎大沖煞，外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人，以防病魔纏身。