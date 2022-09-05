開車20年還犯這種錯誤！有名男子表示自己在國道1號北上方向，因為在「寬版短虛線」亂超車，遭檢舉達人舉發，因此收到1張3000元的罰單，上網PO討拍，卻慘遭網友打臉，男子解釋因為準備要下交流道，因此切進了減速車道，但是，發現看錯匝道口，又切了出來，所以被開單，不過網友不領情認為「地上都寫下匝道出口了，還在那邊」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示行駛在國道上，在「寬版短虛線」亂超車，遭後方車輛檢舉，慘收紅單，他解釋因為要準備下交流道，先切進「寬版短虛線」右邊道路，但因為看錯匝道口，又切了出來，因此就被後方的「檢舉達人」舉發，她提到自己開了20年的車，第一次碰到「寬版短虛線」不可以這樣跨越，「也很納悶何時有這條規定，在此告知有開車的上高速公路千萬要小心」。

男子行駛在國道上，因在減速道超車遭開罰3千元，他PO文討拍卻慘遭網友打臉。（翻攝自臉書爆料公社）

從原PO上傳的紅單照片可見，5月下旬原PO行駛國道1號北上時，遭被「民眾檢舉舉發(附採證照片)」，其違規是由為「行駛高速公路違規超車(違規使用減速車道超車)」，罰款金額為3000元。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這行為被檢舉我覺得，真的剛好」、「是要繳學費，才會學乖的」、「地上都寫下匝道出口了，還在那邊」、「原本就不能這樣跨越吧」、「那你20年來都開錯了」、「20年才開一張划算了，下次就會記得了」、「二十年了駕照也該重考了，再看看書再看看交通規則吧」。