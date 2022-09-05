產創條例第23條之2及生技條例第8條皆訂有天使投資人租稅優惠，天使投資人可將投資金額依規定自綜合所得總額中減除，個人投資人透過長期持有該等公司股份，不僅可享未來出場資本利得外，也可節省個人綜所稅負，一舉兩得。

勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師張瑞峰表示，以結論而言，生技條例減除金額及可減除年度較產創條例優惠，但產創條例持有期間要求較短。

以產創天使投資人條款來說，張瑞峰指出，產創條例個人以現金投資於成立未滿兩年之國內高風險新創事業之股份有限公司，且對同一公司當年度投資金額達100萬元，並取得新發行股份且持有期間達兩年者，得就投資金額50％，自持有期間屆滿兩年之當年度個人綜合所得總額中減除且可減除金額以300萬元為限。

而生技條例第8條下，個人以現金投資未上市或未上櫃之生技醫藥公司（設立十年內研發製造公司或五年內之受託開發製造公司），於同一生技醫藥公司當年度投資金額達100萬元以上且取得新股並持股滿三年者，得就投資金額50％，自持有期間屆滿三年之當年度起兩年內自個人綜合所得總額中減除，且每年得減除之金額以500萬元為限。

張瑞峰表示，可見天使投資人適用生醫條例之減除上限金額遠大於產創條例且可於兩年內扣除較具彈性，亦僅較產創條例持股期間要求多一年。

不過，張瑞峰也提醒，投資人應注意申請核定及核發程序，於投資前宜向被投資公司了解就該次增資是否依相關法令規範進行申請事宜，俾利個人投資人適用該租稅優惠。

例如產創條例國內高風險新創事業指技術、創意或商業模式具創新性及發展性；可提供目標市場解決方案或創造需求；及開發之產品、勞務或服務，具市場化之潛力者，公司應於設立登記日起兩年內檢附相關文件（營運計畫書、股東名冊等）向中央目的事業機關申請核定為高風險新創事業；且於個人股東持有股份屆滿兩年之次年1月底前，檢附核定函、個人股東投資及持股證明文件等向稅捐稽徵機關申請核發「個人股東投資自綜合所得總額減除證明書」。

張瑞峰表示，若投資生醫公司，則該生醫公司除應先行取得經濟部核發之審定函外，亦應於設立登記次日起六個月內（增資擴充者應於辦理增資之變更登記次日起六個月內）檢具股東名冊、投資計畫書、生醫公司審定函等文件，向經濟部工業局申請核發投資計畫核准函；於取得核准函後，公司應於其個人股東以現金繳納股款之當日起滿三年之次年1月底前，檢具有關文件向稅捐稽徵機關申請核發「個人股東投資自綜合所得總額減除證明書」。

另需特別注意，被投資公司應於該核准函核發之次日起5年內完成投資計畫（得展延一年，全程計畫完成期限不得超過六年），並申請核發完成證明，若未能取得完成證明須申請註銷個人股東投資自綜合所得總額減除證明書。

最後，張瑞峰表示，天使投資人須留意適用產創條例或生醫條例的天使投資人租稅優惠下，其綜合所得減免額度均須計入個人最低稅負制。若最低稅負超過綜所稅負，則需補繳差額稅款，故仍需依本身綜合所得組成及申報狀況衡量租稅優惠效果。