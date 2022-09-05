中壢天晟醫院靜脈曲張中心醫師林哲安提醒民眾，靜脈曲張嚴重可能下肢反覆感染、傷口潰爛難以癒合。（中壢天晟醫院提供／呂筱蟬桃園傳真）

家住台北市的方姓婦人每天在茶園耕作，近期小腿出現紅腫痛導致不良於行，甚至出現傷口潰爛，接受抗生素及清創等治療症狀皆無法改善，家屬搜尋資訊懷疑是靜脈曲張導致慢性發炎，輾轉前往中壢天晟醫院求診。醫師林哲安呼籲，慢性靜脈疾病是最盛行的心血管疾病，不可逆且會持續惡化，嚴重恐反覆感染傷口潰爛難以癒合。

中壢天晟醫院靜脈曲張中心醫師林哲安說，該患者經超音波檢查發現右腿大隱靜脈有嚴重曲張伴隨逆流，是導致小腿腳踝紅腫、併發慢性感染的主因，接受靜脈曲張微創手術，採門診手術局部麻醉方式，同時進行大隱靜脈電燒閉合以及小腿分支靜脈曲張血管微創摘除，手術完成後不需住院可立即下床活動。而患者返家後復原狀況良好，小腿腳踝紅腫迅速消退恢復正常生活。

他表示，慢性靜脈疾病為最盛行的心血管疾病，往往也最容易被忽視而未接受治療，慢性靜脈曲張為不可逆、持續惡化的疾病，會隨著氣候、外在環境、患者身體狀況出現不同併發症，輕則如腿部腫脹抽痛、患部溼疹搔癢，嚴重則可能下肢反覆感染、血栓靜脈炎、傷口潰爛而難以癒合，倘若沒針對病因徹底檢查評估，往往會錯失治療黃金時間。

林哲安說，靜脈曲張的檢查評估仍以血管超音波為最重要準則，由於靜脈曲張患者常合併深部靜脈栓塞、周邊動脈疾病，且靜脈曲張本質即為血管病變退化，建議諮詢心血管外科醫師才有專業的整體評估。若罹患此病當病程尚未進展至嚴重不可逆程度應及早接受治療，即使尚未治療前，建議病友也要多補充水分、規律活動（已有靜脈曲張則須避免重量訓練）、穿著醫療級彈性襪預防保養。