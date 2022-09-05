陸央行：9／15起下調外匯存款準備金率2個百分點 17:232022/09/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國人民銀行5日宣布，從本月15日起下調外匯存款準備金率2個百分點至6％。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行（大陸央行）5日公告，為提升金融機構外匯資金運用能力，人行決定從2022年9月15日起，下調金融機構的外匯存款準備金率2個百分點，也就是將外匯存款準備金率由現行的8％下調至6％。 3生肖9月完美避開霉運 屬兔財氣高漲 屬雞好運圍繞 《產業》破解奧妙 美國黃豆應用趨勢大講堂9月15日登場 台彩中秋加碼6.2億元！4星座天降橫財 想發財趁現在 #外匯存款 #準備金率 #9月 #15日 #下調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保瑞併安成 9月起營收躍進 04:102022/09/02 證券．權證 12星座9月轉運法曝光！雙魚斷捨離 巨蟹出外踏青 13:242022/09/04 運勢 摩根大通調降大陸今、明年經濟增長預測 21:532022/09/02 財經 高市文化局發布颱風假 6大貼圖明星放假去 10:292022/09/02 生活 直搗綠營票倉 蔣萬安1015號召5000人淡水河右岸縱走 07:242022/09/04 政治 廈門通令民用無人機限飛 明令9月12日前未經審批不能起降 04:102022/09/05 政治要聞 中鋼出貨回神 9月再衝 04:102022/09/02 證券．權證 《百貨股》暖身99檔期 富邦媒祭優惠搶先機 08:092022/09/02 財經 2022台灣國際兒童影展在羅東 開拓想像與國際視野 15:272022/09/05 生活 2022新北市樂壇新星音樂會 9月新北藝文中心登場 15:492022/09/02 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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