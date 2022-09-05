2022「國泰雲門隨行吧 雲門戶外公演」，訂於10日、中秋節當晚7時30分在彰化縣立體育場登場，免費入場、席地而坐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

受到疫情影響雲民舞集已暫停兩年戶外公演，復出首站將於10日、中秋節當晚7時30分在彰化縣立體育場演出，這也是雲門舞集2010年第一次到彰化縣演出後，睽違12年再度蒞臨，帶來雲門舞集藝術總監鄭宗龍的最新舞作《霞》，帶給鄉親一道溫暖的霞光。

彰化縣長王惠美表示，雲門舞集的表演被譽為「地表最大的戶外舞蹈活動」，原本前年、去年就要在彰化演出，卻受到疫情衝擊，終於今年中秋節可以跟大家見面，好事多磨，更讓人欣喜、期待。

王惠美表示，鄭宗龍是彰化子弟，他的父親是和美人，彰化人特別光榮，又多了彰化之光，這次演出，感謝施振榮協助牽線，國泰金控的捐助，歡迎中秋節來彰化，一起感受雲門舞集的魅力。

鄭宗龍表示，這次是雲門舞集在疫情之後第一場戶外公演，回到故鄉彰化演出，特別親切，新作品《霞》最主要表現疫情期間民眾無法出門，以及內心的徬徨無助，將當時的心路歷程，透過舞蹈表演，並增加動畫、投影、線條等方式呈現，表演也特別運用日本音樂家清水靖晃改編巴赫的《無伴奏大提琴組曲》樂聲；取名《霞》也是從天光雲彩的變化而成的構思，希望帶給觀眾全新感受。

彰化縣文化局表示，雲門與國泰金控攜手合作已邁入第27年，從數10人、數百人參與的校園巡演、社區巡演，到萬人規模的戶外公演，讓更多觀眾感受跳舞和參與藝術的快樂。中秋當晚演出，彰化縣體育場停車位有限，請儘量以機車、腳踏車或步行前往。