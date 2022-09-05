民進黨新北市長參選人林佳龍指新北市府對五股垃圾山只做表面，且還有土壤地下水汙染一事，環保局長程大維回擊，林佳龍一再用政治口水汙染五股夏綠地，早自新北市升格迄今，環保局都持續針對五股夏綠地及其周邊土壤及地下水調查，該處地下的廢棄物為砂石、碎磚，未發現土壤及地下水汙染，請林佳龍發言前要先做好功課，不要隨口一說，汙衊了所有努力的基層公務員。

程大維指出，環保局早在新北市升格前，即配合當時的城鄉局，著手辦理五股夏綠地及周邊範圍環境檢測分析技術服務，針對該區內堆置廢棄物調查、檢測與研擬區內廢棄物處理方案。

程大維表示，經科學調查顯示，對該區域地下0~3公尺處，主要為成分組成為砂石、碎磚、水泥塊、木材及廢棄塑膠等類似營建廢棄物，無夾雜其他物質，再往下則為粗砂及黏質土壤；實際檢測分析結果，廢棄物底下原生土層土壤分析，不論在重金屬或有機物部分均遠低於土壤汙染監測標準及管制標準，甚至未檢測出汙染物；另其他金屬類、芳香族碳氫化合物及氯化碳氫化合物測值亦未超出第二類地下水污染管制標準。

此外，五股地區設有監測井定期監測，結果顯示金屬類、芳香族碳氫化合物及氯化碳氫化合物測值均未超出第二類地下水汙染管制標準，這些科學證據皆說明了該區域範圍內沒有土壤及地下水汙染疑慮。

程大維強調，五股夏綠地的成功，展現的是市府團隊打造安居樂業城市的決心和魄力，而是所有市府基層人員共同努力的成果，呼籲林佳龍應關心市政內容而非無的放矢。