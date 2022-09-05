民進黨嘉義市長參選人李俊俋（左二）簽署反賄選公約。（廖素慧攝）

今年底嘉義縣五合一選舉、嘉義市三合一選舉，共有1031人登記參選，其中有893人簽署嘉義地檢署的「反賄選公約」，簽署率88.38％，檢方表示，樂見簽署回響熱烈，代表參選人反賄選的承諾與責任，檢方也持續接獲情資，會積極查賄。

嘉義地檢署、嘉義市選委會、嘉義縣選委會共同辦理反賄選公約簽署活動，於8月29日至9月2日登記期間，邀請參選人登記後簽署公約，宣示加入及支持反賄選行動，並發送反賄選布條及宣傳單，請參選人協助宣傳反賄選，獲得參選人熱烈回應。

嘉檢主任檢察官兼發言人江金星表示，統計2022年地方公職人員選舉嘉義市有184人登記，有180人簽署，嘉義縣有1031人登記，有893人簽署，嘉義縣市合計簽署率高達88.38％，代表參選人對選民有承諾，也對端正選風有社會責任。

隨著選舉日漸接近，撒錢綁樁、送禮期約賄選等傳統賄選方式在地方上已有傳聞，而據了解，嘉檢目前接獲31件賄選相關情資，包括選他案14件、選察（查）案17件，都會進一步了解掌握。

江金星表示，2018年嘉義縣市地方公職人員選舉查賄共起訴296件、252人，緩起訴處分386人，共發出2415萬元檢舉獎金，嘉檢的查賄績效也是名列前茅，顯示查賄有成效，且民眾反賄選的意識逐漸提升，也比較願意舉報賄選，參選人也應有所加強法治意識。