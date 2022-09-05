白喬茵9月1日發文指出，想要照片可以說，簽名都沒問題，「但是可以不要破壞我的廣告嗎？宣傳資源已經很少了欸！」她秀出公車亭廣告看板遭破壞的前後對比圖，並表示已報警協尋。。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市左楠區議員參選人白喬茵日前公車亭廣告被割走整面人像，經警方調查循線找到嫌犯，白喬茵今（5）日揭露傻眼真相，原來犯案人是「想收藏美女」才犯案，她決定不提告，甚至9月7日將發放100張「切割版」海報，任人割完帶回家收藏。

白喬茵9月1日發文指出，想要照片可以說，簽名都沒問題，「但是可以不要破壞我的廣告嗎？宣傳資源已經很少了欸！」她秀出公車亭廣告看板遭破壞的前後對比圖，並表示已報警協尋。

白喬茵今表示，一直很好奇到底是誰把她帶回家了，經過警方積極查辦和監視器比對，終於找到人了！據說對方來回徒步走了4個小時，最後停留在她的看板前，用美工刀把人像割下來帶回家，原因是「想收藏美女」，警方在對方家裡找到贓物時，據說還真的「保存得很好」。

白喬茵直言，對方沒有惡意，所以不提告，希望以後支持者不要為了收藏人像隨意觸法，於是7日將於左營區南屏路服務處舉辦活動，發行一波喬茵「切割版」海報，讓大家帶回家自己裁剪，限量100張。她打趣說， 若外縣市支持者想要領取，可私訊粉專告知寄送地點。