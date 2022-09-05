台糖擬在池上設光電園區，近百名池上鄉親拉白布條走上街頭，表達強烈反對。（民眾提供／莊哲權台東傳真 ）

「拒絕光電、誓死捍衛池上米」！台糖公司擬在台東縣池上鄉閒置36年糖漿廠設置面積約4公頃光電園區，鄉民擔心水源被汙染，殃及池上經濟產業，今天上午有近百名鄉親拉白布條走上街頭抗議；台糖表示，將會向總公司轉達鄉親的疑慮。

「台糖不要汙染池上米」、「光電滾蛋」、「寧可點蠟燭，也不要光電」、「守護自然稻景，拒絕光電煞風景」，近百位池上鄉民及30多部汽機車，5日上午拉白布條在池上街道遊行，抗議台糖在池上鄉設置光電園區，最後到台糖池上牧野園區遞交陳情書，要求撤回該案。

「土地種米不是種電」，池上新興部落主席高惠玲表示，光電園區位於水源區上游，清洗光電板清潔劑會流入鄰近的池上圳入水口，勢必汙染全鄉農田，對優質的池上米造成嚴重傷害，拜託台糖留給農民乾淨的土地、留給後代子孫一片淨土。

高惠玲強調，池上人靠這塊土地種植最優質稻米，實在難以想像具毒害的光電板在池上種電，造成汙染讓農民如何過活？難道觀光客來池上要看光電板？請台糖公司放過池上土地，池上鄉親支持綠能政策，但是光電不適合池上。

另有農民表示，台糖這次來就是試水溫，池上人不站出來，未來光電就會越來越多，將重創「稻米之鄉」美譽，希望執政者聽到池上人的聲音。

據了解，台糖為活化閒置30多年的糖漿廠，將這塊10.8公頃的工業用地轉租給能源公司要開發為觀光工廠，其中4公頃準備做停車場，並架設地面型棚架式太陽光電設施，預計每年可發電495萬至575萬度電，約池上年用電量的一半。

經濟部能源局長游振偉澄清，清洗太陽能光電板採用清水，沒有添加任何化學物質，所以不會造成汙染，呼籲能源業者與民眾多說明多溝通；而台糖池上場經理林順烈則表示，會跟總公司反應民眾的疑慮。