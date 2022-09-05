據大陸官方地震網發布，四川省甘孜甘孜州瀘定縣發生6.8級淺層地震，並已發現至少7人遇難，至目前為止，災情並不特別嚴重。倒是四川可能發生地震傳言已有多日，從8月四川與重慶發生酷熱災情，民間也發現多處露頭岩層冒出地底天然氣發生地火現象，並因此引燃多處山林火災。坊間傳言，天然氣突然冒出可能是地層滑動導致，從過去經驗判斷，不久後可能出現地震。而這次甘孜地震災情雖未完全查明，但也再次驗證先前傳聞的確有經驗上的依據，現在擔心的是後續可能還有更嚴重的巨震。

中國地震台測定9月5日12時52分，四川省甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16公里，屬於淺層地震，目前已知有7人罹難。（圖／中新網0

據大陸官媒報導，中國地震台測定9月5日12時52分，四川省甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16公里，屬於淺層地震。除官方通报之外，四川各地也都提前收到了地震預警信息，預警時長在1分鐘以上。

至於地震災情，由於四川甘孜周邊各地尚在清查，目前大陸《央視》報導有7人罹難，其他災情尚在清查之中。交通方面，四川鐵路重慶客運段管內多趟列車臨時停車，列車工作人員聞立即啟動緊急機制，為旅客宣傳安全注意事項，整理行李架，並耐心安撫旅客情緒，做好防災避難說明及準備工作。

早在8月中旬後大陸各地發生高溫酷熱天氣，歷史上有火爐之稱的重慶與成都未能倖免，氣溫連續多日多地高達40℃以上，重慶甚至創下44℃的高溫。社交媒體上陸續傳出網民拍攝視頻，許多河床與兒層冒出地底天然氣，並因酷熱而點燃，火苗四竄，在四川的瀘州、鄰近的貴州赤水與遵義、重慶各地引發山火。

在酷熱及山火肆虐之際，社交媒體上不斷有網友警示，地底突然冒出天然氣可能是地震的前兆。例如6年前，2016年3月24日四川瀘定縣曾發生3.6級地震，也是在四川剛經歷罕見的高溫天氣後發生的。有一些經歷過多次地震的民眾指出，雖然大旱之後未必會有大震，但是地震與乾旱之間確實存在一定聯繫，2008年汶川大地震的痛苦經歷，必須謹慎對待。

而所謂的「旱震」理論的說即指大震之前必有大旱，創立此一理論的專家耿慶國認為，6級以上大地震的震中區，震前1至3年半時間內往往是旱區。旱區面積越大，則震級越大。一般來講，在旱後第3年發震時，震級要比旱後第1年內發震增大半級。造成地震的直接原因是因為地殼內部能量的集中釋放。

其實類似理論在歷史上早有傳聞，在《國語》、《史記》上都有記載，即以2008年的汶川地震為例，很多人可能沒有注意到2006年夏天的時候，四川、重慶就曾遭遇百年大旱，部分地區的氣溫多次超過40℃，最高溫度甚至達到了44.6℃，與這次大旱的情況頗為相似，因此提前做好防災、救災的準備是非常必要的。