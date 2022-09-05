取材文學經典《聊齋誌異》中的短篇小說〈王六郎〉，由日本跨界音樂人櫻井弘二作曲、導演鄭詠珊改編的音樂說故事劇場作品《湖底之鬼》，邀請觀眾戴上眼罩「看」戲，沉浸在聆聽的世界裡。

鄭詠珊表示，「我希望藉由歌聲、音樂和口白，讓觀眾可以更深入地投入劇情當中。能夠去感受人物的喜怒哀樂。」《湖底之鬼》演出使用「d＆b Soundscape」環場音響技術，是現今世界級的環場音響，包括倫敦皇家亞伯特音樂廳、紐約Sony Hall均建置此套先進系統，這次演出導入使用，確保全方位呈現演員每一段歌聲、口白的情緒起伏、音樂家演奏的細膩轉折。

衛武營藝術總監簡文彬表示，團隊致力於拉近觀眾與藝術的距離，同時也不斷挹注能量尋求劇場的創新，使表演藝術產生更豐富的多樣性，「《湖底之鬼》在劇場設計上的創舉，讓我們看到當代表演藝術的多元樣貌和各種可能性，期盼這次的嶄新製作，讓觀眾在劇場享受截然不同的藝術體驗。」

《湖底之鬼》全劇以「音樂說故事劇場」（Storytelling Concert）表演形式呈現，簡化視覺演出與舞台設計，在幽暗寬闊的劇場空間中，舉凡演員的衣服、舞台地板、道具等全是不反光的黑色。

舞台上六位演員、六張椅子，演員沒有肢體動作與眼神互動，大膽地只用聲音來呈現角色的情感與劇情，讓節目回歸純粹的聽覺感知。演出前發放眼罩，觀眾可以自行決定是否於演出時配戴。

故事靈感則來自清代作家蒲松齡名著《聊齋誌異》中的短篇小說〈王六郎〉。講述漁夫老許於湖上邊飲酒邊釣魚時，與湖中水鬼王六郎邂逅的人鬼情誼。劇情加入老許妻子、水仙花妖等角色，深入刻劃人物間的情感關係。

櫻井弘二擔任音樂總監，他已來台近三十年，曾為張雨生、張惠妹等知名歌手編曲，並於2009年及2017年擔任「高雄世界運動會」與「台北世界大學運動會」開幕式音樂總監，作品橫跨流行音樂與表演藝術領域。

2017年他受邀與編導鄭詠珊共同創作《湖底之鬼》40分鐘合唱團清唱劇，之後增添劇情與角色細節，延伸改編成此次90分鐘的音樂劇，結合東、西方樂器、電子音樂與人聲，搭配極簡視覺舞台設計，呈現聊齋誌異奇聞軼事神秘幽暗的氛圍。演出將於9月10日、11日在高雄衛武營戲劇院登場。