富邦悍將洋投羅力引退賽因雨延到5日登板，生涯「最後一舞」將對上前東家樂天桃猿，總教練丘昌榮表示，今天對他的投球沒有限制，「就讓他盡情發揮。」至於最後一次登板前有跟他說什麼，丘總說：「他每天都『哩賀』啊！不要影響他，就讓他專注，好好享受最後一場比賽。」

從2012年展開中職賽季，此役是羅力生涯第239場出賽、第234場先發，也預計是他生涯最終戰，丘昌榮表示，若安得勝手指不再出狀況，今天原則上就是羅力最後一場比賽。

至於有球迷提到，若非完投，希望能在站上投手丘後再換投，退場時能讓球迷送上掌聲，丘總也大方採納意見，認為是不錯的提議，但語畢後不忘補上，「還是希望他今天能夠完投。」

被問到今天有跟羅力說了什麼嗎？丘昌榮笑著說：「他每天都說『哩賀』啊！」他也透露，之前羅力跟全隊談話時都忍不住落淚，「感覺出他滿不捨的，畢竟這也是他最愛的工作，在人生黃金階段、好的回憶都在台灣，所以我想會有一些感觸，但最後一場就讓他好好投球，不要吵他。」