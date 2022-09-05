小智政績+1？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，近日拋出公廁裝免治馬桶政見，除宣傳影片「偷窺」畫面惹來爭議外，免治馬桶本身的衛生顧慮也引發討論。臉書粉專「不禮貌鄉民團」貼出一張實拍畫面，秀出免治馬桶噴嘴桿藏汙納垢的真相，指出前新竹市長林智堅引以為傲政績的護城河公廁免治馬桶，其真實衛生現況也是讓人不忍卒睹，直呼「我尊重，你們先用」。

不禮貌鄉民團今(5日)在臉書PO出一張照片寫「新竹市護城河公廁免治馬桶實拍」，他指出，「這就是昨天一堆網友留言，不敢在公共廁用免治馬桶的原因。要說高鐵、百貨公司這些地方，廁所的維護品質當然是沒問題，但是其他一般公園、觀光景點，免治馬桶的乾淨程度是不是也能跟百貨公司一樣？大家內心有數。」

他酸「現在新竹市候選人(沈慧虹)和台北市候選人(陳時中)都在推廣公廁的免治馬桶，我覺得考慮現實的狀況進去，有些人真的用不下去也是情理之中(包括我自己)，昨天還看到有人出來批評我們，說是我們跟不上時代。Ok啦，我尊重，你們先用。」

不禮貌鄉民團在留言區另PO一圖寫道：「Ptt網友幫回顧，這還是當年林智堅任內引以為傲的政績」；網友表示：「以本國人的公德心，公廁裝免治馬桶先不要...」、「公廁能排除異味，我才能放鬆上廁所」、「所以還是要有專人清潔整理！」、「建置簡單，後續的維護時間費用人力成本才是重點」、「基本上一定要清潔員常駐」。