台北市前文化局蔡宗雄因出國留學，9月起由李麗珠接任局長；北市議員王閔生今在市政質詢上詢問市長柯文哲，蔡宗雄曾在議場表示，進修是自籌經費，但他查詢6月已通過公費，蔡宗雄在議會殿堂公然說謊；對此，柯文哲被逼問得支支吾吾說不出口，只能重複「回去處理」、「他是公費出國」。

王閔生指出，柯文哲任內文化局前後共5位局長，其中蔡宗雄任期最長，原為政務官與柯文哲共進退，但調任參事兼代理局長，並於柯任期最後，出國進修、留職停薪，他指出，在7月29日教育部門質詢時，曾問蔡宗雄出國留學是用公費？蔡宗雄當時回覆，「是自籌經費。」

王閔生批評，蔡宗雄使用公費出國沒有意見，但卻公然說謊，6月24日申請過關後通知本人，只待明年度預算通過後送柯文哲核定，蔡宗雄竟然在嚴肅的議事殿堂公然說謊。柯文哲則說，蔡宗雄的確是公費出國，不知道為什麼會這樣講，會回去查查看。