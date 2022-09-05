已經80歲的澳洲傳奇女網名將寇特（Margaret Court），球員生涯在1960年到1973年打下過24座四大公開賽冠軍，而美國名將小威廉絲（Serena Williams）生涯已經累積23座大滿貫冠軍，距離寇特的紀錄只差1冠，在談到對於雙方的印象，寇特表示，感覺小威並不是很欽佩她。

這個月26號就要過41歲生日的小威廉絲，上個月已經發表準備退休的宣言，美國網球公開賽女單第三輪不敵澳洲選手湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic），比賽過程中小威曾化解對手5個賽末點，硬是打了超過3小時才投降。

談到小威廉絲，寇特說：「我欣賞小威廉絲這位球員，但我覺得她從來都沒欽佩過我。」

寇特表示，因為自己基督教的信仰，反對同性婚姻，被網球界列為「不受歡迎人物」，她補充：「時至今日，很多報紙或是電視台，特別是網球界，都不想提到我的名字，我沒有因為自己的成就受到景仰，就我而言，儘管我擁有冠軍頭銜，我的名字卻不容於見。」

寇特也提到，自己的24座冠軍成就，因為是在網球進入公開化年代，四大賽開放職業球員參加之前獲得的，而被認為不值得和小威廉絲相提並論，她說：「但小威比我多打7年，我在30歲出頭就結束球員生涯，人們也忘了我也曾有2年空窗期，我第一次退休時才25歲。」

「我去結婚生子，然後迎來球員生涯最棒的幾年，贏了24還25座巡迴賽冠軍。」寇特強調，在多了母親這個身份後，自己的成績比小威還好，「我生完兩個孩子後回到球場，在我第一個孩子出生後，4場大滿貫我贏了3座冠軍，小威則是有了孩子後，再也沒有大滿貫冠軍進帳。」