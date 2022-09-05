人本交通全國聯合展，5日在日月潭向山遊客中心登場。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

建構人本交通與人行友善環境，是城市文明的象徵；「人本交通建設全國聯合成果展」5日在日月潭向山遊客中心─日昇月恆藝廊登場，歡迎全國民眾前往參觀，同時暢遊日月潭與周邊景點，體驗南投夏日小旅行。

人本交通全國聯展由副縣長陳正昇、內政部營建署副署長吳宏碩、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、營建署中區工程處副隊長葉俊鴻、道路工程組幫工程司兼分隊長柯致正等人剪綵開幕。

陳正昇表示，南投縣擁有得天獨厚的自然美景，更注重對人的關懷，並且致力環境永續發展，整合這些優勢元素，從軟體到硬體，透過多元面向將人本交通觀念，推廣到各年齡層和各族群，進而深植人心。

南投縣政府配合營建署執行人本交通建設，以東埔溫泉區改善耗時最久，溝通時間最長，但在地方建立共識後，包括景觀、道路施設、管線配置及廣告招牌等全面改善，使東埔溫泉區脫胎換骨。

吳宏碩表示，提升人本交通建設計畫，希望地方政府能與民眾充分溝通，達到雙贏局面，建構人本交通人行友善環境，同時改善周邊環境場域，不是只把道路做好而已，而是包括整體景觀、居民日常通行因素及未來城市景觀等，都要完整檢討改善。

「人本交通建設全國聯合成果展」展期至9月25日，展出內容包括全國22縣市「前瞻基礎建設─城鄉建設─提升道路品質計畫」建設成果，包括亮點計畫展示專區、影音專區，搭配現場互動裝置「人本交通小百科」，及人本交通建設重點情境布置區的交通寧靜區小學堂、行人庇護島裝置藝術、自行車專用道情境區。